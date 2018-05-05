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/ Илья Воробьев остался недоволен вторым периодом матча России с Францией

Илья Воробьев остался недоволен вторым периодом матча России с Францией

Тренер уверен, что команда научится на ошибках ко второй игре.
сегодня в 12:11
  |  Хоккей

Сборная России всухую обыграла французских хоккеистов в первом матче ЧМ-2018. Исполняющий обязанности главного тренера и экс-наставник «Металлурга» Илья Воробьев сообщил, что команда не должна поспешно радоваться. Несмотря на легкую игру, недостатки есть, и работа впереди серьезная.

Первый матч — это только начало турнира, радоваться нам рано. По счету — довольно легко забили, но есть еще над чем работать. Я недоволен вторым периодом. Завтра покажем видео ребятам, разберем. Встречи идут одна за другой, физически ребятам здесь нелегко — довольно жарко на арене. Готовимся. — прокомментировал результат Илья Воробьев.

Того же мнения Евгений Дадонов — южноуралец, благодаря которому удалось «распечатать» ворота сборной Франции. Его точную передачу в касании замкнул Кирилл Капризов, отправивший шайбу в сетку.

Тренерский штаб покажет, что мы сегодня делали неправильно — изъяны у нас еще есть. Считаю, были отрезки, в которых мы выглядели не самым лучшим образом. Нам все покажут на видео и объяснят, на что обратить внимание. Команда собралась пару недель назад, кто-то из ребят подъехал чуть позже, но, думаю, от матча к матчу сыгранность будет все лучше и лучше. — рассказал нападающий Евгений Дадонов.

Другой южноуралец, защитник Никита Нестеров, дважды помог разыграть удачные комбинации, принесшие победные очки команде.

Ворота сборной России охранял голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин.

Напомним, встреча завершилась со счетом 7:0.

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