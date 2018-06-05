/ Челябинским предприятиям-загрязнителям грозит приостановка деятельности

Нарушителей обнаружили сотрудники ФСБ.

Челябинские промышленники массово нарушают действующие нормы. Выяснилось, что на предприятиях, занимающихся переработкой металлических труб, ведут незаконную деятельность без специальных разрешений. Проверка Управления ФСБ России по Челябинской области совместно со специалистами Росприроднадзора показала, что у юридических лиц нет соответствующей лицензии на обращение с опасными отходами производства, а также отсутствует разрешение на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух.

Выявлены многочисленные нарушения как в области охраны атмосферного воздуха, так и в области обращения с отходами производства и потребления, а также связанные с платой за негативное воздействие на окружающую среду. Нарушения носят множественный характер — именно эти эпизоды встречались почти у всех, кого мы проверили. — сообщил сайту Business FM заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области Владислав Коробкин.

Материалы проверки передали в региональное Управление Росприроднадзора. В ведомстве примут решение о привлечении нарушителей к административной ответственности. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Даже в рамках административной ответственности юридическим лицам грозят крупные штрафы или приостановка деятельности предприятий до 90 суток.

Ранее министр экологии области Сергей Лихачев заявил, что проверки на южноуральских предприятиях будут продолжаться и приобретут массовый характер. Для этого задействуют силовые структуры и специальные лаборатории.