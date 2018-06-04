Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.21 +0.19 72.72 +0.14
Челябинск
сейчас
 
+13 °C
завтра
 
+22 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Играть прекращаем». Министр экологии прокомментировал обыски на предприятиях Челябинска

«Играть прекращаем». Министр экологии прокомментировал обыски на предприятиях Челябинска

Средний и малый бизнес ждут новые масштабные проверки.
сегодня в 12:58
  |  Общество

Министерство экологии Челябинской области принимает участие в обысках и проверках на южноуральских предприятиях. Для того, чтобы установить нарушения, задействуют работающие лаборатории ведомства. Об этом сегодня, 4 июня, сообщил министр экологии региона Сергей Лихачев. Он дал понять, что послаблений промышленникам и металлургам ждать не стоит.

Силами наших лабораторий мы участвуем в этих мероприятиях почти каждый день, это серьёзная вещь, играть уже никто ни во что не будет. Заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Артем Сидоров сказал очень жестко: мы играть прекращаем. Не понимаете — будете получать такие проверки. Силовики тоже все задействованы. — пояснил Сергей Лихачев.

Глава ведомства добавил, что поиск нарушителей продолжается постоянно и без участия правоохранителей. По его словам, недавно под удар попали юридические лица, которые без лицензии и аренды рядом с территорией цинкового завода обжигали медь и сжигали старые автобусы. Теперь им предстоит выплатить крупные штрафы.

Ранее стало известно о массовых обысках и выемке документов сразу на нескольких крупных предприятиях. В их числе — «Прогресс» и «Мечел». По данным источников, на последнем нашли канализационный слив, ведущий прямо в речку Черная. В этих отходах предприятия обнаружено серьезное превышение содержания вредных веществ.

Напомним, 21 мая министром экологии Челябинской области назначен заведующий кафедрой экологии Челябинского государственного университета Сергей Лихачев. До этого обязанности министра исполняла Яна Куприкова, которая перешла в должности заместителя руководителя ведомства.

Общество
Силовики нагрянули с проверкой на завод «Прогресс»
29.05.2018
Силовики нагрянули с проверкой на завод «Прогресс»
Происшествия
Троицкая пенсионерка с торчащей из ноги костью ждет результатов внутренней проверки больницы
  
22.05.2018
Троицкая пенсионерка с торчащей из ноги костью ждет результатов внутренней проверки больницы
Общество
Челябинских маршрутчиков ждет масштабная проверка
15.05.2018
Челябинских маршрутчиков ждет масштабная проверка
Общество
МЧС предлагает не уведомлять ТРК о грядущих проверках
11.05.2018
МЧС предлагает не уведомлять ТРК о грядущих проверках
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Отца-педофила отправили в колонию и к психиатру за насилие дочери с аутизмом
сегодня в 14:47
Отца-педофила отправили в колонию и к психиатру за насилие дочери с аутизмом
Общество
К саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске появятся новые подземные переходы
сегодня в 14:25
К саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске появятся новые подземные переходы
Общество
Синоптики предупредили южноуральцев об усилении ветра
сегодня в 14:23
Синоптики предупредили южноуральцев об усилении ветра
Общество
В «кашу» превратилось организованное движение на перекрестке Теплотеха
сегодня в 14:03
В «кашу» превратилось организованное движение на перекрестке Теплотеха
Общество
Коммунальщикам потребовалось ограничить движение по одной улице Челябинска на месяц
сегодня в 13:27
Коммунальщикам потребовалось ограничить движение по одной улице Челябинска на месяц
Хоккей
«Абсолютно хоккейный» Герман Титов возглавил челябинский «Трактор»
сегодня в 13:24
«Абсолютно хоккейный» Герман Титов возглавил челябинский «Трактор»
Общество
«Играть прекращаем». Министр экологии прокомментировал обыски на предприятиях Челябинска
сегодня в 12:58
«Играть прекращаем». Министр экологии прокомментировал обыски на предприятиях Челябинска
Общество
Челябинцы начали массово покупать «Киа Рио» в 2018 году
сегодня в 12:55
Челябинцы начали массово покупать «Киа Рио» в 2018 году
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6