/ «Играть прекращаем». Министр экологии прокомментировал обыски на предприятиях Челябинска

Средний и малый бизнес ждут новые масштабные проверки.

Министерство экологии Челябинской области принимает участие в обысках и проверках на южноуральских предприятиях. Для того, чтобы установить нарушения, задействуют работающие лаборатории ведомства. Об этом сегодня, 4 июня, сообщил министр экологии региона Сергей Лихачев. Он дал понять, что послаблений промышленникам и металлургам ждать не стоит.

Силами наших лабораторий мы участвуем в этих мероприятиях почти каждый день, это серьёзная вещь, играть уже никто ни во что не будет. Заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Артем Сидоров сказал очень жестко: мы играть прекращаем. Не понимаете — будете получать такие проверки. Силовики тоже все задействованы. — пояснил Сергей Лихачев.

Глава ведомства добавил, что поиск нарушителей продолжается постоянно и без участия правоохранителей. По его словам, недавно под удар попали юридические лица, которые без лицензии и аренды рядом с территорией цинкового завода обжигали медь и сжигали старые автобусы. Теперь им предстоит выплатить крупные штрафы.

Ранее стало известно о массовых обысках и выемке документов сразу на нескольких крупных предприятиях. В их числе — «Прогресс» и «Мечел». По данным источников, на последнем нашли канализационный слив, ведущий прямо в речку Черная. В этих отходах предприятия обнаружено серьезное превышение содержания вредных веществ.

Напомним, 21 мая министром экологии Челябинской области назначен заведующий кафедрой экологии Челябинского государственного университета Сергей Лихачев. До этого обязанности министра исполняла Яна Куприкова, которая перешла в должности заместителя руководителя ведомства.