ТРЦ Челябинской области не будут открыты до снятия режима самоизоляции

О том, какие магазины начнут работу первыми, сообщил глава региона.

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Торговые центры Челябинска и области не откроются раньше 12-го мая. Также, в случае снятия ограничений ТРК заработают далеко не в первую очередь. Об этом было сказано сегодня, 6 мая, на брифинге губернатора Челябинской области Алексея Текслера.



Говоря об открытии ТРЦ глава региона подчеркнул, что в первую очередь решения будет приниматься, исходя из эпидемиологической ситуации. Первыми начнут работу магазины непродовольственной розницы, заявил губернатор.

«Это не будут точно крупные торговые центры, где скапливается большое количество людей, это будут прочие магазины в том числе большие специализированные, которые смогут гарантировать определённое количество покупателей и все прочие требования, которые у нас в настоящий момент есть, включая масочный режим. Торговые комплексы будут открыты чуть позже, когда это будет — посмотрим, надо смотреть за ситуацией. Мы видим, что рост заболеваемости продолжается, у нас есть всплески, как три дня назад, когда мы работу над очагами завершали. В ближайшие дни будем смотреть за ситуацией, что происходит в целом в стране, потому что надо обращать внимание на все аспекты, и будем принимать решение», — заявил Алексей Текслер.

Напомним, режим самоизоляции в России был продлён президентом до 11 мая перед началом праздничных выходных. В случае замедления распространения инфекции, именно после этого дня начнётся постепенное снятие ограничений. Отметим, что сегодня, 6 мая, Владимир Путин изучит рекомендации по этому вопросу.