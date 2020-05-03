Из-за низкого индекса самоизоляции челябинцев усилена работа полиции

Об этом на сегодняшнем заседании штаба сообщил губернатор Алексей Текслер.

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Сегодня, 3 мая, несмотря на выходные дни, глава Челябинской области Алексей Текслер провёл заседание оперативного штаба, в ходе которого заявил, что в некоторых городах Челябинской области индекс самоизоляции очень низкий, а потому работа полиции в регионе усилена.

«Вызывает вопросы то, как жители региона соблюдают режим самоизоляции. Индекс „Яндекс-самоизоляции“ на выходных крайне низкий, особенно в Челябинске и Копейске. Обсудили это вчера с руководством ГУ МВД по Челябинской области. Сегодня усилена работа полиции по Челябинску»,— сказал губернатор.

На сегодняшний день на въездах и выездах в Челябинск работают посты ГИБДД, в городе идёт активная проверка машин на дорогах, в два раза увеличено количество передвижных пунктов. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, на территории города работают 16 таких пунктов. Кроме того, сотрудники полиции продолжают совместно с представителями Министерства здравоохранения региона осуществлять контроль за данными гражданами по месту их проживания. Содействие во всех проводимых мероприятиях оказывают сотрудники Росгвардии.

«Когда наши жители не проявляют ответственность, тогда ответственность вынуждены проявлять работники полиции, которые работают без выходных и праздников»,— добавил губернатор.

Также полицейские останавливают на улицах прохожих, раздают листовки и напоминают о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Ведь только так можно остановить распространение коронавирусной инфекции.

Напомним, на сегодняшний день в Челябинской области заражено уже 697 человек. Восемь инфицированных скончались.