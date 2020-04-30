Челябинцы практически не соблюдают режим самоизоляции

Индекс по Яндексу показывает очень низкие результаты.

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Жители Челябинска практически перестали соблюдать режим самоизоляции. Об этом сообщают данные исследования Яндекса «Индекс самоизоляции». Информация о том, сколько людей сейчас находится на улице, сравниваются с этими показателями в обычный день, до введения мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Среди городов миллионников Челябинск находится в нижних строчках рейтинга, с индексом самоизоляции — 1,6. Первую строчку рейтинга занимает Москва с показателем 2,9, последнюю — Новосибирск, с показателем 1,3.

Средний индекс самоизоляции за последние дни в Челябинске — 1,8, в то время, когда самый высокий показатель в Москве — 3,0. Показателя ниже, чем в Челябинске, нет, аналогичный индекс самоизоляции в Новосибирске.

Напоминаем, что соблюдение режима самоизоляции — единственный способ сдержать распространение коронавирусной инфекции. Для того, чтобы уберечь себя, необходимо оставаться дома, покидать жилье только по острой необходимости, например в продуктовый магазин или аптеку.