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/ Сайт «Первый областной» вошел в топ цитируемых СМИ области

Сайт «Первый областной» вошел в топ цитируемых СМИ области

Рейтинг показал успешность интернет-издания в 2018 году.
сегодня в 18:15
  |  Общество

Медиаитоги 2018 года подвели в Челябинской области. Среди всех СМИ, действующих на Южном Урале, команда «Медиалогии» выбрала самые цитируемые. В топ вошел сайт «Первый областной». Интернет-СМИ заняло почетное второе место с индексом цитируемости 161,84.

Для 1obl.ru 2018 был непростым годом, однако наша команда со всем справилась и показала хороший результат. Мы будем наращивать мощь. Убеждены, что текущий год завершим на лидерских позициях, не исключено, что на первом месте. — рассказала выпускающий редактор сайта «Первый областной» Дарья Леонова.

Сайт «Первый областной» цитировали на ТВ, радио, в интернет-СМИ, газетах, журналах и информационных агентствах.

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