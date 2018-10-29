/ Сайт 1obl.ru появился в платформе «Яндекс.Дзен»

Новости Челябинска стали еще доступнее.

Канал «Первого областного» появился на платформе «Яндекс.Дзен». Теперь читатели нашего сайта смогут читать самые актуальные новости Челябинска и области на главной странице поисковика, в мобильном приложении и в «Яндекс.Браузере».

«Дзен» использует технологию машинного обучения, и автоматически формирует ленту публикации исходя из запроса пользователей. Как отмечают создатели платформы, лента «Дзена» — индивидуальна для каждого отдельного пользователя.

Теперь интересные вам материалы — новости, обзоры, ролики, записи из блогов — можно читать в одном месте, не переходя на другие сайты. Благодаря Дзену вы увидите публикации даже с неизвестных вам сайтов — те их материалы, которые, вероятно, вам понравятся, время от времени добавляются в ленту рекомендаций. — комментируют создатели сервиса.

Подписаться на канала «Первого областного» можно здесь.