/ Тротуары в Челябинске очистят от снега и обработают против гололеда

В борьбе со снегом задействовано около 80 единиц техники.

Власти Челябинска оказались готовы к снегопаду, несколько суток держащемуся в Челябинске. На аппаратном совещании 12 февраля глава города Евгений Тефтелев сказал, что лично контролирует все вопросы о количестве техники, ее расстановке, а также оперативно решает с управлением ЖКХ все вопросы.

Сегодня проведем совещание. Начальник управления ЖКХ с управляющими компаниями поговорит, будет настраивать их также на работу с тротуарами. Их надо не только убирать, но и посыпать. Если будет подсыпка, скользко не будет. На дороги выйдет снегоуборочная техника, судя по количеству снега, от 60 до 80 единиц. — прокомментировал сайту «Первый областной» мэр Евгений Тефтелев.

Добавим, что глава города сделал прогноз погоды на эту неделю. По его словам, снег будет идти в Челябинске все дни, кроме среды, но количество осадков будет небольшое.