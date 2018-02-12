Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
58.17 +0.5 71.39 +0.62
Челябинск
сейчас
 
-10 °C
завтра
 
-12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Южный Урал засыпает снегом

Южный Урал засыпает снегом

Синоптики прогнозируют осадки до середины недели.
сегодня в 15:27
  |  Общество

Снегопады пришли на Южный Урал. Жителей региона ожидают осадки в течение ближайших дней. Вместе с тем, по прогнозам синоптиков, температура воздуха останется на привычном уровне.

Во вторник, 13 февраля, на территории Челябинской области ожидается облачная погода, небольшой снег, местами умеренный. Температура воздуха ночью опустится до минус 17, на юге -до минус 24 градусов. Температура воздуха днем достигнет минус 12 градусе, на юге до минус 17. Ветер северный, северо-восточный 2–7 метров в секунду, отдельные порывы до 12 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Челябинск не обойдет стороной снежный фронт. Его будет сопровождать свежий ветер. В столице Южного Урала также ожидается до минус 15 градусов ночью и до минус 11 — ночью.

Напомним, сегодня, 12 февраля, в ходе аппаратного совещания глава Челябинска прокомментировал ситуацию с уборкой улиц. Власти Челябинска оказались готовы к снегопаду, несколько суток держащемуся в городе. Тефтелев сказал, что лично контролирует все вопросы о количестве техники, ее расстановке, а также оперативно решает с управлением ЖКХ все вопросы.

Общество
Тротуары в Челябинске очистят от снега и обработают против гололеда
сегодня в 12:25
Тротуары в Челябинске очистят от снега и обработают против гололеда
Происшествия
78-летний пешеход погиб после ДТП с ВАЗом во время снегопада на Южном Урале
сегодня в 11:17
78-летний пешеход погиб после ДТП с ВАЗом во время снегопада на Южном Урале
Общество
Снегопад заковал Челябинск в утренние пробки
сегодня в 09:04
Снегопад заковал Челябинск в утренние пробки
Общество
Изморозь и снег прогнозируют в выходные на Южном Урале
09.02.2018
Изморозь и снег прогнозируют в выходные на Южном Урале
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
«Не боялся летать, но был готов ко всему». О погибших в авиакатастрофе рассказали их родные
сегодня в 20:16
«Не боялся летать, но был готов ко всему». О погибших в авиакатастрофе рассказали их родные
Происшествия
Дом вспыхнул в Копейске рядом с многоэтажками
  
сегодня в 19:52
Дом вспыхнул в Копейске рядом с многоэтажками
Происшествия
45-летняя посетительница кафе украла телефон у сотрудницы заведения
сегодня в 19:14
45-летняя посетительница кафе украла телефон у сотрудницы заведения
Происшествия
Подозреваемого в надругательстве над несовершеннолетней разыскивают в Челябинской области
сегодня в 19:00
Подозреваемого в надругательстве над несовершеннолетней разыскивают в Челябинской области
Общество
Пропавшая по дороге из Миасса в Челябинск девушка найдена
сегодня в 18:20
Пропавшая по дороге из Миасса в Челябинск девушка найдена
Общество
Маршрутчики продолжают брать 25 рублей за проезд в Магнитогорске
сегодня в 18:11
Маршрутчики продолжают брать 25 рублей за проезд в Магнитогорске
Общество
Южноуральцы начали получать пособия на первого ребенка
сегодня в 17:33
Южноуральцы начали получать пособия на первого ребенка
Спорт
120 скаутов приедут на хоккейную «ярмарку талантов» на Южном Урале
сегодня в 17:19
120 скаутов приедут на хоккейную «ярмарку талантов» на Южном Урале
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна