/ Южный Урал засыпает снегом

Синоптики прогнозируют осадки до середины недели.

Снегопады пришли на Южный Урал. Жителей региона ожидают осадки в течение ближайших дней. Вместе с тем, по прогнозам синоптиков, температура воздуха останется на привычном уровне.

Во вторник, 13 февраля, на территории Челябинской области ожидается облачная погода, небольшой снег, местами умеренный. Температура воздуха ночью опустится до минус 17, на юге -до минус 24 градусов. Температура воздуха днем достигнет минус 12 градусе, на юге до минус 17. Ветер северный, северо-восточный 2–7 метров в секунду, отдельные порывы до 12 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.



Челябинск не обойдет стороной снежный фронт. Его будет сопровождать свежий ветер. В столице Южного Урала также ожидается до минус 15 градусов ночью и до минус 11 — ночью.