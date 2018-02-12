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Снегопад заковал Челябинск в утренние пробки

Трудности отмечаются на крупных дорожных развязках.
сегодня в 09:04
  |  Общество

Сегодня, 12 февраля, жители Челябинска столкнулись с трудностями на дорогах. Пробки фиксируются на основных магистралях, связывающих спальные районы города с центром. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», ситуация на дорогах оценивается как критическая. Помехи создают многочисленные аварии и установившийся на дорогах снежный покров.

Заторы фиксируются на Свердловском проспекте от Комсомольского проспекта до улицы Сони Кривой, на улице Труда от улицы Северо-Крымской до Свердловского проспекта, на улице Братьев Кашириных и смежных магистралях. — сообщили сайту «Первый областной» в компании «Яндекс».


Отметим, что к 9 часам ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

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Комментарии

Дмитрий
09:50, 12.02.2018
А не надо было соль сыпать, на улице -10, а на дорогах вода со снежной кашей........

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