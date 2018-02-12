/ Снегопад заковал Челябинск в утренние пробки

Трудности отмечаются на крупных дорожных развязках.

Сегодня, 12 февраля, жители Челябинска столкнулись с трудностями на дорогах. Пробки фиксируются на основных магистралях, связывающих спальные районы города с центром. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», ситуация на дорогах оценивается как критическая. Помехи создают многочисленные аварии и установившийся на дорогах снежный покров.



Заторы фиксируются на Свердловском проспекте от Комсомольского проспекта до улицы Сони Кривой, на улице Труда от улицы Северо-Крымской до Свердловского проспекта, на улице Братьев Кашириных и смежных магистралях. — сообщили сайту «Первый областной» в компании «Яндекс».





Отметим, что к 9 часам ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

