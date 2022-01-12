Тротуар во льду и колеи на дорогах: как выглядят улицы в городах и селах Челябинской области

Рассказываем, куда жаловаться на кучи снега и скользкие участки

В Челябинской области до сих пор ликвидируют последствия прошедших снегопадов. Многие южноуральцы жалуются на нечищеные дороги и тротуары. В информагентстве «Первое областное» собрали самые неприглядные участки в регионе и пояснили, куда жаловаться на снежные кучи и наледь на дорогах.

В Челябинске горожане жалуются на кучи снега, которые сгребли подрядчики, но вовремя не вывезли. На некоторых участках снежные горки выросли на парковочных местах и вдоль проезжей части. Такие кучи не только портят внешний облик города, но и мешают пешеходам и ограничивают видимость для автомобилистов.





Челябинск. Фото: администрация Челябинска (vk.com)

Напомним, еще в конце прошлого года глава города Наталья Котова дала поручение усилить контроль над работой подрядных организаций по содержанию дорог и в ежедневном режиме информировать жителей о планах подрядчиков на предстоящие сутки.

Не во всех дворах управляющие компании успели расчистить дорожки и снять наледь. Жители отдельных микрорайонов размещают в городских пабликах участки с заледенелыми тротуарами и входами в подъезд. По данным мэрии, для оперативного решения проблемы необходимо обратиться в свою управляющую компанию, которая отвечает за уборку дворов.

«Телефоны указаны в квитанциях на оплату коммунальных услуг. В случае неудовлетворенности жителей дома качеством уборки придомовой территории от снега нужно обращаться в орган, осуществляющий контроль за выполнением обслуживающими организациями своих обязанностей, — Государственную жилищную инспекцию»,

— пояснили в городской администрации.

«Все замечания заактированы, КДХ направит подрядчику требование на их устранение в кратчайшие сроки. В случае неисполнения на подрядчика будут наложены штрафные санкции»,

– прокомментировали в администрации Советского района.

Местные депутаты взяли на контроль проблему содержания дорог. В Советском районе Челябинска законодатели вышли в рейд с представителями комитета дорожного хозяйства и ГИБДД.Похожая ситуация и в Магнитогорске. Здесь жители жалуются на скользкие тротуары и нечищеные участки во дворах и пешеходных зонах. Администрация города отвечает на жалобы горожан, направляя их обращения подрядчикам или ответственным, а затем пишет сроки выполнения работ.

На колеи на дорогах жалуются и жители Кыштыма. По данным местной администрации, очистка дорог и тротуаров идет в круглосуточном режиме.

«Управление городского хозяйства осуществляет ежедневный контроль за выполнением суточного плана-задания. Ответственный сотрудник управления совершает объезд города, в том числе с учетом заявок, поступивших по телефону», — пояснили в мэрии Кыштыма.

И снова «прославляется» Фершампенуаз. После истории с ледовым городком и главной елкой на центральной площади, которая возглавила рейтинг самых некрасивых новогодних украшений в городах и селах области, жители теперь показали в соцсетях, в каком состоянии находятся местные дороги. Высокая колея, нечищеные тротуары и пешеходные зоны — это проблема не только начала 2022 года, но и конца года прошлого, сообщают селяне.







Фершампенуаз. Фото: vk.com

Напомним, в областном Миндоре еще в декабре 2021 года разъясняли, как ведется контроль за работой подрядчиков на участках дорог регионального значения. Дороги внутри городов и сел области — это зона контроля и ответственности органов местного самоуправления. Власти должны отреагировать на замечание и направить его подрядным организациям или управляющим компаниям.