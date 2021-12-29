Платный каток, кривая елка и опасные горки: где в Челябинской области «завалили» новогоднее благоустройство

Жители нескольких районов пожаловались на ледовые городки

Почти во всех уголках Челябинской области установили новогодние елки и построили ледовые городки. Однако в некоторых населенных пунктах на праздничное благоустройство «без слез не взглянешь», пожаловались жители в соцсетях. ИА «Первое областное» обратилось за комментариями в администрации муниципалитетов, отличившихся при оформлении зимнего благоустройства.

В Озерске на установку городской ели и строительство ледового городка направили более двух миллионов рублей. Однако местные жители были разочарованы. Горку родители посчитали опасной для детей. Кроме того, по их словам, она была не достроена. На елке не хватало праздничных игрушек и огней.





В администрации Озерского городского округа сообщили, что работы еще не завершены, открытие намечено на 30 декабря. Спусков у горки будет два, пообещали местные власти. Также пообещали добавить елочные игрушки и фигуры.

В Снежинске жители пришли в парк на открытие городка, однако мероприятие не состоялось. Горожане сообщили, что построены лишь несколько объектов для маленьких детей. В администрации города ответили, что открытие перенесено из-за погодных условий, а горку для детей доделали.

«Вход на горку рабочие обмотали сигнальной лентой, перед тем как уехать на резку льда. Вероятно, впоследствии она была оборвана детьми. Сейчас скат и выкат с горки выполнен по техническому заданию и уложен льдом», — прокомментировали в администрации города.

Также местные жители остались недовольны украшением города и праздничной подсветкой.

«Объем подсветки в городе увеличен вдвое в 2021 году. В этом году закуплены новые гирлянды на растяжках, которые украшают улицу Ленина, город украшен уличными елками. Касаемо ледового городка, мы видим разные мнения жителей. Детям нужны горки — они есть. Входная группа в парк выполнена очень достойно, у нас великолепная, красивая елка с вращающимся механизмом. В следующем году на украшение Снежинска выделено больше средств. Планируется развесить светодиодные подвесы, украшения на опорах. К юбилею города закупаются профессиональные уличные гирлянды, чтобы их не менять каждый год», — добавили в администрации.

В поселке Зауральском Еманжелинского района установили елку. По словам местных жителей, она наполовину «лысая». После жалоб новогоднее дерево заменили.

«На сегодняшний день уже приобретена и установлена новая елка», — прокомментировали в пресс-службе администрации Еманжелинского района.





В Карталах жители отметили, что в их городе ледовый городок так и не достроили.

Жители Миасса пожаловались на платный каток, который расположили перед администрацией города. Для горожан подготовили список бесплатных катков в разных частях города:

— хоккейная коробка, ул. Готвальда, 13;

— хоккейная коробка, п. Дачный, у ДК «Горняк»;

— хоккейная коробка во дворе дома по адресу ул. 8 Марта, 177 (за врачебно-физкультурным диспансером);

— стадион «Южный» (хоккейная коробка);

— стадион «Южный»;

— каток на футбольном поле (для массового катания);

— малый каток стадиона «Труд» (для детей до 7 лет);

— большой каток стадиона «Труд»;

— хоккейная коробка по ул. Скрябинского;

— каток во дворе МЖК, 1;

— каток пос. Строителей;

— каток во дворе Ак. Павлова, 40.

Больше всего возмущений собрал городок в селе Фершампенуаз.

«Складывается впечатление, что уважаемая администрация сельского поселения лед везла из Антарктиды. На елку, которая должна радовать, без слез не взглянешь. Сегодня, 28.12.2021 года, городок не соответствует требованиям безопасности для жителей и их детей. До Нового года осталось три дня», — пожаловались жители в группе «Текслер. Помоги».





В местной администрации сообщили, что строительство городка затянулось, однако это не отразилось на его качестве и безопасности.

«Он еще не доделан до конца, остались мелкие недоработки. Администрация Фершампенуазского поселения, которая выступает заказчиком, сделала замечания подрядчику, фирме из Магнитогорска, которые устраняют недоделки. Построены большая и малая горки, фигурки Деда Мороза, Снегурочки и Тигра. Приобретена красивая пушистая ель у жителя с. Кассель. В прошлом году был аналогичный городок, и он был очень популярен среди жителей», — ответили в пресс-службе администрации сельского поселения.





Кроме того, в этом году будет сделано озвучивание площади, чтобы транслировать музыку, и смонтирована праздничная иллюминация.

Фото: vk.com/ozersksecret, vk.com/tekslerpomogi, администрация Фершампенуазского сельского поселения.