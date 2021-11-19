В Миндортрансе Челябинской области рассказали, как следят за очисткой дорог

По региону установлены датчики наблюдения за погодными условиями

Дороги Челябинской области — под круглосуточным наблюдением регионального Миндортранса. Пресс-служба ведомства рассказала о работе 32 автоматизированных установок для мониторинга погодных условий на региональных дорогах. С их помощью министерство отслеживает содержание дорог и состояние покрытия.

Автоматизированные системы метеорологического обеспечения, благодаря которым диспетчерская служба может наблюдать за состоянием покрытия дистанционно, не выезжая на место, установлены на дорогах регионального значения.

«Помимо видеофиксации дорожного полотна, в режиме онлайн отслеживается также температура воздуха, направление и скорость ветра, интенсивность выпадения осадков — все при помощи специальных датчиков. Информация через программу поступает диспетчеру, который осуществляет контроль. Картина с установок передается и в министерство дорожного хозяйства и транспорта. Здесь же профильные сотрудники могут видеть, работают ли подрядные организации на проблемных участках, какая ситуация с дорожным полотном и сколько единиц техники на месте», — пояснили в пресс-службе регионального Миндора.

Напомним, в Челябинской области на участке федеральной трассы М-5 «Урал» в выходные дни могут ввести ограничения в движении грузовых машин и автобусов из-за непогоды. Об этом предупредило региональное управление ГИБДД. В Госавтоинспекции уже выделили 28 резервных экипажей сотрудников ДПС для перекрытия дорог.