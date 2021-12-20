Челябинцы остались недовольны уборкой снега с дорог и тротуаров в городе

В комитете дорожного хозяйства уверяют, что оперативно занимаются расчисткой. Кадры с улиц города после снегопада — в репортаже

ИА «Первое областное»

Накануне, 19 декабря, в Челябинске прошел снегопад. От жителей в соцсетях появилось множество сообщений о некачественной уборке снега с дорог и пешеходных переходов. Председатель комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров 20 декабря на аппаратном совещании в мэрии сообщил, что дорожные рабочие в оперативном режиме занимаются уборкой снега. Фотокорреспондент ИА «Первое областное» прогулялся по центру Челябинска и сделал кадры — как в городе убирают последствия снегопада.

Наваленные снежные кучи, которые автомобили расчистили с дорог, так и остались лежать у светофоров, мешая проходу пешеходов. Есть претензии у челябинцев и по уборке самих дорог.

«Новый мост в сторону Российской в снегу. Из двух полос только по одной можно проехать», — пишет челябинец в соцсети «ВКонтакте».

«Безобразие. Невозможно пройти пешком по Металлургическому району. Ни одной спецтехники по уборке тротуаров и пешеходных дорожек — 50 лет ВЛКСМ, Жукова, Дегтярева», — обратился в редакцию читатель ИА «Первое областное».

Председатель КДХ отчитался, что подрядчики своевременно занимаются расчисткой дорог.

«19 декабря после обильного снега дорожные рабочие оперативно приступили к уборке дорог. Днем было вывезено 433 тонны снега, в ночь уже было вывезено 1156 тонн. Работа продолжается. Проводится очистка пешеходных переходов, в первую очередь возле школ и детских садов. Проводится ручная очистка тротуаров», — доложил на аппаратном совещании Ринат Кучитаров.

По словам председателя КДХ, снегопад продлится до 23 декабря. Он попросил жителей города с пониманием отнестись к неудобствам, которые могут возникнуть в эти дни при уборке дорог подрядчиками.

Горожане также выражали недовольство посыпкой тротуаров и дорог реагентами, которые при таянии снега превращаются в кашу.

«Подсыпку нужно убирать вместе со снегом. Потому что снег тает быстро сейчас, температура воздуха колеблется. Каша из снега не нужна ни на переездах, ни на остановках. Подсыпали, прошло время, и убираем, чтобы в городе было чисто», — обратилась к председателю КДХ Наталья Котова.

20 декабря, по данным комитета дорожного хозяйства Челябинска, на улицах города работает 201 единица техники. В уборке задействовано 385 дорожных рабочих. Минувшей ночью работало 130 единиц техники и 69 дорожных рабочих.