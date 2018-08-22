/ Прогулку с Лешим и Серебряным копытцем организовали в Серпиевском заказнике

На маленьких туристов появилась «Тропа сказок».

Новый туристический маршрут появился в Серпиевском заказнике. Там обустроили «Тропу сказок». Все 250 метров пути юные посетители заказника будут проходить в сопровождении сказочных персонажей. Точно известно, что туристы встретятся с Серебряным копытцем, Бабой Ягой, Лешим, сестрицей Аленушкой и братцем Иванушкой, Лисой и журавлем. Всего героев будет 7.

Посетителей «Тропы сказок» будет встречать Леший, потому что он хозяин леса, «древний эколог». Сама трапа экологической направленности, и квест, в котором мы будем предлагать участвовать гостям, тоже связан с экологией. В конце тропы будет находиться большая лавочка для отдыха с красивым видом — там обрыв, деревья, скалы. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

Открывать «Тропу сказок» намерены в начале сентября. Сразу после официального мероприятия туда можно будет заказывать экскурсии для школьников. Цена билета будет зависеть от количества человек в группе.