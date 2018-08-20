/ В челябинском зоопарке выбрали самого симпатичного самца

В конкурсе приняли участие 200 человек.

Посетителям предлагалось выбрать самого привлекательного самца из 10 участников в рамках конкурса «Мистер Зоо», который проходил в минувшие выходные. Голосование состоялось в самом зоопарке, а также в социальных сетях. Самым привлекательным, по мнению пользователей интернета, стал снежный барс по кличке Ермак.

В фойе здания «Экзотические животные» лежали бланки для голосования с именами участников, на которых можно было отметить самого любимого мистера Зоопарка. Оно проходило на наших страницах «ВКонтакте» и Инстаграме. По итогам голосования в социальных сетях победу одержал снежный барс Ермак. — рассказал сайту «Первый областной» представитель челябинского зоопарка.

Организаторы сказали, что призом для победителя станет вкуснейший кусок мяса. Отметим, что второе место занял амурский тигр Матис, третье — белый медведь Алтын-Сейнаш. Результаты «бумажного» голосования в скором времени появятся на странице зоопарка «Вконтакте».