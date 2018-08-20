Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.88 +66.88 76.18 +76.18
Челябинск
сейчас
 
+15 °C
завтра
 
+18 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ В челябинском зоопарке выбрали самого симпатичного самца

В челябинском зоопарке выбрали самого симпатичного самца

В конкурсе приняли участие 200 человек.
сегодня в 11:47
  |  Общество

Посетителям предлагалось выбрать самого привлекательного самца из 10 участников в рамках конкурса «Мистер Зоо», который проходил в минувшие выходные. Голосование состоялось в самом зоопарке, а также в социальных сетях. Самым привлекательным, по мнению пользователей интернета, стал снежный барс по кличке Ермак.

В фойе здания «Экзотические животные» лежали бланки для голосования с именами участников, на которых можно было отметить самого любимого мистера Зоопарка. Оно проходило на наших страницах «ВКонтакте» и Инстаграме. По итогам голосования в социальных сетях победу одержал снежный барс Ермак. — рассказал сайту «Первый областной» представитель челябинского зоопарка.

Организаторы сказали, что призом для победителя станет вкуснейший кусок мяса. Отметим, что второе место занял амурский тигр Матис, третье — белый медведь Алтын-Сейнаш. Результаты «бумажного» голосования в скором времени появятся на странице зоопарка «Вконтакте».

Общество
Птиц из закрывшегося в Магнитогорске приюта перевели в зоопарк
15.08.2018
Птиц из закрывшегося в Магнитогорске приюта перевели в зоопарк
Общество
Пума Анжелика оказалась самой интересной кошкой челябинского зоопарка
14.08.2018
Пума Анжелика оказалась самой интересной кошкой челябинского зоопарка
Общество
Тигры из челябинского зоопарка приглашают отпраздновать свой день
  
26.07.2018
Тигры из челябинского зоопарка приглашают отпраздновать свой день
Общество
Новорожденного сироту саймири взяли под опеку сотрудники зоопарка
  
11.07.2018
Новорожденного сироту саймири взяли под опеку сотрудники зоопарка
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Российских студентов начнут будить по утрам
сегодня в 15:50
Российских студентов начнут будить по утрам
Хоккей
Школа «Трактор» потратит выручку с благотворительного матча на клюшки и турниры
сегодня в 15:35
Школа «Трактор» потратит выручку с благотворительного матча на клюшки и турниры
Общество
В мусоре «утопают» Копейск и Металлургический район Челябинска
сегодня в 15:28
В мусоре «утопают» Копейск и Металлургический район Челябинска
Общество
«Братья по огню». В Магнитогорске впервые пройдёт день болельщика
сегодня в 15:09
«Братья по огню». В Магнитогорске впервые пройдёт день болельщика
Общество
Неизвестный сбросил собаку с 20-метровой высоты
сегодня в 15:00
Неизвестный сбросил собаку с 20-метровой высоты
Общество
СК рассматривает версию о случайном поджоге дома 2-летней девочкой, погибшей во время пожара
сегодня в 12:53
СК рассматривает версию о случайном поджоге дома 2-летней девочкой, погибшей во время пожара
Происшествия
18-летний челябинец погиб в ДТП с бензовозом. Видео
  
сегодня в 12:28
18-летний челябинец погиб в ДТП с бензовозом. Видео
Общество
Южноуральцам показали высший пилотаж в день авиации на аэродроме Калачёво
сегодня в 12:24
Южноуральцам показали высший пилотаж в день авиации на аэродроме Калачёво
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6