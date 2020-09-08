«Тропа на краю леса» появится в Челябинской области

Новый маршрут оформляют в нацпарке «Таганай».

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Национальный парк «Таганай» объявил о начале оформления нового маршрута. У него уже появился вход, конструкция с надписью «Тропа на краю леса» уже установлена. Данный маршрут будет легким и коротким, протяженность не превышает километр. Это сделано для того, чтобы посетить его могли как взрослые, так и дети.

«Путешественников ждет интересный рассказ о природе и обитателях парка, „наглядными пособиями“ станут искусственные гнездовья, галечники, порхалища и даже интерактивный определитель птиц. А ещё дети и взрослые узнают о работе коллектива „Таганая“, чья главная задача — сохранить этот уголок Урала», — сообщают сотрудники нацпарка.

Для того, чтобы посетителям было удобно, часть тропинки будет хорошо отсыпана, еще часть — оборудована настилом, благодаря чему по ней смогут пройти абсолютно все посетители.