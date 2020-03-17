Троллейбус сгорел на остановке в Челябинске

О пострадавших не сообщается.

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Сегодня, 17 марта, в Челябинске на улице Блюхера, на конечной остановке сгорел троллейбус. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Горение происходило по всей площади транспорта. Время вызова: 15 часов 29 минут, ровно через 10 минут пожар был локализован, а в 15 часов 41 минуту — полная ликвидация возгорания», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что людей внутри транспортного средства на момент прибытия пожарного расчёта не было. Пострадавших при возгорании нет.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.