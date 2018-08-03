/ Челябинские «семерка» и «двенадцатый» на три дня изменят маршруты

Троллейбусы будут ходить по-новому из-за ремонта теплотрассы.

В конце текущей рабочей недели челябинские троллейбусы изменят свой рабочий маршрут. Электрический транспорт будет ездить по измененному графику на северо-западе города с 3 по 5 августа. Изменения связаны с ремонтом теплосетей на перекрестке Комсомольского и Свердловского проспектов.

После 20 часов 3 августа и до 5 августа троллейбусы № 12 будут следовать по маршруту «Молдавская — Братьев Кашириных — д/с «Юность» — АМЗ», в обратном направлении «АМЗ — д/с «Юность» — Алое поле — Энгельса — Братьев Кашириных — Молдавская». — рассказали сайту «Первый областной» в ООО «Челябинский городской электрический транспорт».

Ограничение для другого номера будут действовать только два дня — 4 и 5 августа. Троллейбусы № 7 будут ходить по направлению «ЧМК — гостиница «Виктория» — Братьев Кашириных — д/с «Юность» — АМЗ», а обратно — по привычному маршруту. Пользователей общественного транспорта просят внимательно отнестись к введенным изменениям. В связи с корректировкой троллейбусного расписания челябинцам стоит планировать маршрут.