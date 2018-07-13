/ Маршруты двух троллейбусов изменили для удобства челябинцев

Нововведения вступают в силу с середины июля.

С понедельника челябинцам нужно быть внимательными при проезде на троллейбусах № 17 и № 27. По решению «ЧелябГЭТ», их маршруты меняются. Теперь троллейбус № 17 будет ездить от вокзала до улицы Энгельса, там отправится на улицу Молодогвардейцев, Молдавскую, Чичерина и через ЧелГУ вернется на Энгельса, а оттуда на вокзал.

Троллейбус № 27 тоже будет стартовать с вокзала, выезжать на улицы Энгельса, Братьев Кашириных, ЧелГУ, оттуда на Чичерина, Молдавскую, Молодогвардейцев, снова Энгельса и оттуда на вокзал.

ООО «Челябинский городской электрический транспорт» информирует о том, что схема движения троллейбусных маршрутов № 17 и 27 изменяется в целях улучшения качества обслуживания пассажиров. — рассказали сайту «Первый областной» в «ЧелябГЭТ».

Изменения вступают в силу с 16 июля. Напомним, что отследить путь троллейбусов можно с помощью приложения «Яндекс.Транспорт».