Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.21 +0.11 72.68 -0.17
Челябинск
сейчас
 
+24 °C
завтра
 
+22 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 07:00
Открытый кастинг телеведущих на ОТВ и «Восточный экспресс» пройдет в режиме онлайн
Следить за процессом смогут друзья и родные участников проекта «Лица».
/ Маршруты двух троллейбусов изменили для удобства челябинцев

Маршруты двух троллейбусов изменили для удобства челябинцев

Нововведения вступают в силу с середины июля.
сегодня в 11:34
  |  Общество

С понедельника челябинцам нужно быть внимательными при проезде на троллейбусах № 17 и № 27. По решению «ЧелябГЭТ», их маршруты меняются. Теперь троллейбус № 17 будет ездить от вокзала до улицы Энгельса, там отправится на улицу Молодогвардейцев, Молдавскую, Чичерина и через ЧелГУ вернется на Энгельса, а оттуда на вокзал.

Троллейбус № 27 тоже будет стартовать с вокзала, выезжать на улицы Энгельса, Братьев Кашириных, ЧелГУ, оттуда на Чичерина, Молдавскую, Молодогвардейцев, снова Энгельса и оттуда на вокзал.

ООО «Челябинский городской электрический транспорт» информирует о том, что схема движения троллейбусных маршрутов № 17 и 27 изменяется в целях улучшения качества обслуживания пассажиров. — рассказали сайту «Первый областной» в «ЧелябГЭТ».

Изменения вступают в силу с 16 июля. Напомним, что отследить путь троллейбусов можно с помощью приложения «Яндекс.Транспорт».

Общество
Новый Volkswagen Touareg – ему есть, чем вас удивить!
сегодня в 12:53
Новый Volkswagen Touareg – ему есть, чем вас удивить!
Общество
Проезд в трамваях и троллейбусах подешевеет для держателей транспортных карт
13.06.2018
Проезд в трамваях и троллейбусах подешевеет для держателей транспортных карт
Общество
Кандидат в мэры Миасса оплатил проезд в троллейбусе через айфон
13.06.2018
Кандидат в мэры Миасса оплатил проезд в троллейбусе через айфон
Общество
Пассажиры сдвинули с места троллейбус в центре Челябинска
  
09.06.2018
Пассажиры сдвинули с места троллейбус в центре Челябинска
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Летний и зимний костюмы для пожарных сошьют в колонии Челябинска
сегодня в 14:55
Летний и зимний костюмы для пожарных сошьют в колонии Челябинска
Происшествия
На извращенцев в Городском бору пожаловались челябинцы
сегодня в 14:37
На извращенцев в Городском бору пожаловались челябинцы
Общество
Многотонный трактор встретит гостей саммитов ШОС и БРИКС из аэропорта
сегодня в 14:09
Многотонный трактор встретит гостей саммитов ШОС и БРИКС из аэропорта
Происшествия
31-летняя женщина стала фигурантом уголовного дела после гибели дочери в ванной
сегодня в 13:50
31-летняя женщина стала фигурантом уголовного дела после гибели дочери в ванной
Общество
Уже 100 челябинцев мечтают стать телеведущими на телеканалах ОТВ и «Восточный экспресс»
сегодня в 13:08
Уже 100 челябинцев мечтают стать телеведущими на телеканалах ОТВ и «Восточный экспресс»
Общество
Коллекторам, заставившим челябинку выпить смертельную дозу уксуса, вынесли приговор
сегодня в 13:05
Коллекторам, заставившим челябинку выпить смертельную дозу уксуса, вынесли приговор
Общество
Новый Volkswagen Touareg – ему есть, чем вас удивить!
сегодня в 12:53
Новый Volkswagen Touareg – ему есть, чем вас удивить!
Общество
Подрядчики сэкономили 3,4 миллиона рублей при строительстве трассы под Саргазами
сегодня в 11:42
Подрядчики сэкономили 3,4 миллиона рублей при строительстве трассы под Саргазами
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6