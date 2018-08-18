/ Троллейбусный маршрут изменят в центре Челябинска из-за благотворительного фестиваля

Пассажиров просят быть внимательнее.

На проспекте Ленина станет больше общественного транспорта 18 августа. Причиной тому — благотворительный фестиваль, который проходит на Театральной площади. Троллейбус, который обычно ездит по улице Тимирязева, перевели на главный проспект. Интересно, что изменения в расписании общественного транспорта актуальны только в вечернее время.

Ограничено движение транспорта по улице Тимирязева в районе Театральной площади. Троллейбусы маршрута № 5 с 19:00 часов до 22:00 часов будут осуществлять движение в обоих направлениях через проспект Ленина. — прокомментировали сайту «Первый областной» в челябинской администрации.

Сам фестиваль «10 добрых дел» начнется в 14:00. Всех ждут на Театральной площади. Организаторы анонсировали выступление группы «Братья Гримм».