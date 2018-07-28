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/ Один троллейбусный маршрут отменят ради ремонта теплотрассы в Челябинске

Один троллейбусный маршрут отменят ради ремонта теплотрассы в Челябинске

Изменения в расписании придутся на выходные.
сегодня в 13:16
  |  Общество
Городские власти предупреждают пользователей общественного транспорта об изменениях в расписании на выходные, с 28 по 29 июля. Два маршрута отчасти изменят направление движения, один будет снят. В субботу и воскресенье не выйдет на дорогу № 15.

Троллейбусы № 12 проследуют в направлении «Молдавская — АМЗ» по обычному маршруту, в обратном направлении по маршруту «АМЗ — д/с „Юность“ — Алое поле — Энгельса — Труда — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Молдавская». Троллейбусы № 14 проследуют в направлении «ЧМК — ПКиО» по обычному маршруту, обратном направлении «ПКиО — Коммуны — Свердловский проспект — ЧМК». — рассказали в администрации Челябинска.
Ограничения связаны с ремонтом теплотрассы на Комсомольском и Свердловском проспектах. Напомним, движение для автомобилей по этим дрогам частично ограничено. Проезд закрыт на Свердловском проспекте в районе дома № 2, а также по Комсомольскому проспекту в южном направлении до 6 августа.

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