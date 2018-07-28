/ Один троллейбусный маршрут отменят ради ремонта теплотрассы в Челябинске

Городские власти предупреждают пользователей общественного транспорта об изменениях в расписании на выходные, с 28 по 29 июля. Два маршрута отчасти изменят направление движения, один будет снят. В субботу и воскресенье не выйдет на дорогу № 15.
Ограничения связаны с ремонтом теплотрассы на Комсомольском и Свердловском проспектах. Напомним, движение для автомобилей по этим дрогам частично ограничено. Проезд закрыт на Свердловском проспекте в районе дома № 2, а также по Комсомольскому проспекту в южном направлении до 6 августа.