/ Один троллейбусный маршрут отменят ради ремонта теплотрассы в Челябинске

Изменения в расписании придутся на выходные.

Городские власти предупреждают пользователей общественного транспорта об изменениях в расписании на выходные, с 28 по 29 июля. Два маршрута отчасти изменят направление движения, один будет снят. В субботу и воскресенье не выйдет на дорогу № 15.







Троллейбусы № 12 проследуют в направлении «Молдавская — АМЗ» по обычному маршруту, в обратном направлении по маршруту «АМЗ — д/с „Юность“ — Алое поле — Энгельса — Труда — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Молдавская». Троллейбусы № 14 проследуют в направлении «ЧМК — ПКиО» по обычному маршруту, обратном направлении «ПКиО — Коммуны — Свердловский проспект — ЧМК».

— рассказали в администрации Челябинска.

Ограничения связаны с ремонтом теплотрассы на Комсомольском и Свердловском проспектах. Напомним, движение для автомобилей по этим дрогам частично ограничено. Проезд закрыт на Свердловском проспекте в районе дома № 2, а также по Комсомольскому проспекту в южном направлении до 6 августа.