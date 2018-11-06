/ Троллейбус № 5 поедет на АМЗ через проспект Ленина

Раньше электротранспорт двигался по Тимирязева.

Вокзал и АМЗ давно связывает троллейбусный маршрут № 5. Он единственный проходит через улицу Тимирязева, а не проспект Ленина, и останавливается возле кинотеатра имени Пушкина. Однако сегодня стало известно, что и троллейбус № 5 будет курсировать по центральной улице Челябинска. Не всем горожанам понравилось такое решение, но в «ЧелябГЭТ» успокоили: это не окончательная схема движения.

Мы говорим не о смене маршрута, а о поиске новых пассажиров. Троллейбус пойдет по проспекту Ленина, разница всего в 2 остановки. Пассажиропоток там больше. В течение месяца мы поймем, стоит ли двигаться по проспекту Ленина, или троллейбус вернут на улицу Тимирязева. — сообщил сайту «Первый областной» руководитель аппарата МУП «ЧелябГЭТ» Сергей Слесаренко.

Специалисты предприятия также посмотрели, насколько изменится скорость движения транспорта с учетом пробок на проспекте Ленина. По их мнению, разница с улицей Тимирязева не большая, так что разницы пассажиры не заметят, зато получат альтернативный транспорт. Причем троллейбус № 5, сообщают жители АМЗ, ходит до позднего вечера, в то время как № 11 и № 16 примерно до 19:00.