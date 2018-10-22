/ Соцпроекты челябинской «Искорки» претендуют на победу во всероссийском конкурсе

Южноуральцы могут поддержать благотворительный фонд голосом.

Лучший благотворительный проект выбирают в России. Челябинская область представлена сразу двумя инициатива фонда «Искорка» — «Курс на счастье в семье» и «Мой выбор — жизнь». Оба направлены на заботу об онкобольных. В первом случае представители «Искорки» помогают семьям с больными раком детьми, а во втором с помощью онлайн-анкетирования легко определить, находится ли человек в зоне онкориска.

В шорт-листе голосования 7 российских фондов. Каждый представляет по одному благотворительному проекту. И только Челябинское движение помощи онкобольным детям «Искорка» представлено сразу двумя проектами. Жюри, отбиравшее финалистов, посчитало обе заявки от челябинцев достойными и допустило до голосования. На сегодняшний день «Искорка» находится на четвертом и шестом месте в голосовании. Жители Южного Урала могут помочь фонду выйти вперед и получить помощь, которая пойдет на поддержку детей с онкологией. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Чтобы проголосовать за один из проектов «Искорки», нужно быть пользователем соцсети «ВКонтакте», перейти по ссылке и выбрать нужный пункт в списке.