/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 5-летнему Леве справиться с повреждениями мозга

Мальчик уже пережил клиническую смерть и инсульт.

Маленький Лева Кожевников за 5 лет перенес то, что не все взрослые могут пережить. Ребенок родился с огромной шишкой на голове, кефалогематомой. Потом она рассосалась, но пришли приступы эпилепсии. После одного из приступов мальчик перенес клиническую смерть, а МРТ головного мозга показало инсульт. Врачи диагностировали аномалию сосудов, органическое поражение мозга. Чтобы помочь ребенку нормально существовать, специалисты посоветовали курсы реабилитации. Лева прошел уже 13, и нужен еще один — он стоит 97 тысяч рублей.

Последнюю реабилитацию мы оплачивали своими силами, оформляли кредит, за который до сих пор расплачиваемся. Сейчас в виду тяжелого материального положения в семье вынуждены обратиться с просьбой к вам по сбору средств на лечение для нашего Левушки. — рассказала сайту «Первый областной» мама ребенка Алия Кожевникова.

Помочь мальчику в нелегкой борьбе со страшным диагнозом могут все неравнодушные владельцы карт Сбербанка. Для этого нужно отправить смс на номер 900, в начале указать слово «феникс» и сумму через пробел. Сумма спишется с банковской карты Сбербанка, привязанной к мобильному телефону.