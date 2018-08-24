/ Технологии «Умного города» предлагают развивать в Челябинске

Сегодня в программу входят несколько школ и спецуправление ГАИ.

Сегодня на Южном Урале единственным «Умным городом» называют Сатку. Населенный пункт участвует в «пилотной» федеральной программе. Таким образом в городе должны экономиться ресурсы. Например, система сама будет анализировать, нужно ли поддерживать напор воды в доме. Будущее именно за «Умными городами», и поэтому все населенные пункты Челябинской области должны внедрить у себя такие технологии. Вердикт вынес замминистра строительства Р Ф Андрей Чибис, осмотрев умную школу в Челябинске и умный кабинет СМЭУ ГАИ.

Все сферы городской жизни нуждаются во внедрении таких умных технологий. Особенно сфера ЖКХ — там гигантский потенциал, я считаю. Транспортная логистика в городах, градостроительное проектирование, планирование города — все. «Умный город» — прежде всего умные решения. Наша задача — все города сделать максимально эффективными, в том числе с помощью экономии бюджетных денег. Их можно потратить на благоустройство школьного двора, создание игровых зон. — выразил свое мнение Андрей Чибис.

«Умная» система может применяться и в регулировании дорожного движения, что очень важно для больших городов. Она позволит контролировать движение автомобилей и людей в реальном времени, чтобы распределять потоки.