/ На Южном Урале с размахом отпразднуют День России

Мероприятия пройдут во всех городах региона.

Концерты, творческие встречи, флешмобы, ярмарки, народные гуляния и спортивные соревнования организуют в разных уголках в Челябинской области ко Дню России. В южноуральской столице 12 июня программу мероприятий в 10:00 откроет концерт «Моя Россия» в Городском саду им. А. С. Пушкина. В 11:00 плавно трансформируется в детский фестиваль «Дружба народов». В это же время в Саду Победы стартует фестиваль национальных видов спорта «Победные традиции».

Самым ярким событием организаторы называют парад дружбы народов. Он начнется в 12:00 у театральной площади и объединит представителей национальных культурных центров, самодеятельных творческих коллективов региона, России и сопредельных государств. Парад завершится в городском саду им. А. С. Пушкина. Уже в 13:00 там стартует фестиваль русского фольклора. Также в 13:00 в Челябинском государственном академическом театре драмы им. Н Орлова начнется международный фестиваль «Урал-Восток: многоцветие культур», в концертной программе примут участие ансамбли танца из Казахстана и Киргизии, хоровая капелла «Молодость», оркестр народных инструментов «Малахит» и государственный ансамбль танца «Урал».

Кроме того, в 12:00 в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко начнется праздничная программа «Россия — мы гордимся тобой!», а Сквере по улице Молодогвардейцев пройдет праздничный концерт «Россия в моём сердце». Праздник завершится концертами: 14:00 на сцене ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина «Современная Россия», в 15:00 в парке Калининского района на улице Чайковского — концерт «Люблю тебя, Россия».

В Магнитогорске в 12:00 любителей поэзии приглашают в сквер имени Лермонтова, где начнется поэтический марафон. Студенты Магнитогорской государственной консерватории им. М. И. Глинки приглашают ценителей музыкального искусства на концерт, который состоится перед главным входом в консерваторию с 12.00 до 14.00. Чуть позже парке «У Вечного огня» с 13.00 до 15.00 можно будет познакомиться с выставкой мототехники, принять участие в шахматно-шашечном турнире и футбольных конкурсах, пройти по туристическому лабиринту, а также стать участником квест-игры и творческих мастер-классов. На детской площадке парка «У Вечного огня» юных магнитогорцев будут ждать ростовые куклы, конкурсы и игры. В 13.00 на площади им. С. Орджоникидзе состоится торжественное открытие памятной плиты «275 лет станице Магнитной». Наиболее масштабным станет праздник на площади Народных гуляний. С 14.00 до 17.00 пройдет Праздник национальных культур. Коллективы дома дружбы народов представят концертную программу «Россия многонациональная». Юбилею станицы Магнитной будет посвящен фестиваль традиционной казачьей культуры «Магнит-гора». Гости праздника на площади Народных гуляний смогут посетить мастер-классы по национальным народным промыслам и танцам. Организаторы приглашают также поучаствовать в конкурсе «Казачка-любушка», в мастер-классе по владению кнутом. Кроме того, состоится казачий турнир по рубке шашкой на приз главы города.

В Карабаше в День России можно побывать на праздничном концерте, принять участие в патриотическом марафоне или сдать нормы ГТО.

В Трехгорном с 13:00 до 15:00 для жителей города будут работать музейные мастерские с фотозоной, выставкой-продажей hand-made открыток и мастерской шаржа. В 13.00 начнется народное гуляние и концертная программа «Моя Россия». С 15.00 до 16.00 на участке аттракционов пройдет спортивно-развлекательная программа для всей семьи «День богатырей».

В Локомотивном 12 июня на площади дома культуры «Луч» состоится фестиваль народного творчества «Гармонь певучая».

Уже в воскресенье, 10 июня, в Миньяре на стадионе «Труд» состоится традиционный XII районный татаро-башкирский праздник Сабантуй, посвященный Дню России.

Необычное мероприятие состоится у дворца культуры Сима 11 июня. Там пройдет концертная программа «Живи и пой, моя Россия» и гастрономический фестиваль-ярмарка «Покупай отечественное».

12 июня в Аше во дворце культуры «Металлург» состоится концертная программа «Люблю тебя, Россия», на городской площади Миньяра пройдет тематическое мероприятие «Моя малая Родина», а во дворце культуры Сима будет проведен киномарафон «Россия — Родина моя». В сельских поселениях Ашинского муниципального района 12 июня состоятся конкурсные игровые программы для детей.

Чебаркульцы совместят два праздника — День России и День города. 10 июня с 10.00 на площади им. Ленина откроются торговые ряды, выставка голубей и выставка декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. Для детей будут работать ростовые куклы и аквагрим. С 10.30 начнут работу площадки предприятий города, литературное кафе. В 11.00 начнется поздравление от официальных лиц, награждение талантливых детей, добровольцев, концертно-развлекательная программа, выступление театра моды и авторского ателье Анны Мурр. С 19.00 до 22.00 — праздничные народные гуляния на площади им. Ленина. 12 июня в 17.00 молодежь Чебаркуля проведет акцию «Мы — вместе» на площади им. Ленина. Продолжит программу праздничный концерт.

В Уйском районе также решили совместить празднование Дня России и Дня района. В один день, 10 июня, состоится большой праздник на стадионе «Юность» и скачки на ипподроме на Яринке. Праздник на стадионе «Юность» с традиционным награждением, выставкой достижений сельских поселений начнется в 10 утра, до 13 часов официальная часть будет завершена.

В Еманжелинске 12 июня в 11.00 в городском сквере пройдет познавательно-развлекательная акция «Россия в моём сердце». В 13.00 на площадке у школы искусств им. Ф. Липса состоится праздничная концертная программа с вручением паспортов, различными акциями, флешмобами и выступлениями лучших коллективов района. В В Еткуле праздничные мероприятия проходят под девизом «Нет для нас Родины лучше России». Здесь торжества по случаю Дня России совпадают с Днями Еткульского муниципального района. 12 июня во всех сельских поселениях района пройдут народные гуляния и флешмоб под названием «Вперед, Россия».

В Увельском районе празднование Дня России тоже пройдет одновременно с празднованием Дня района. На местном арбате в 15.00 откроется выставке изделий мастеров «Гостиный двор». В 17.00 на площади возле районного дома культуры стартует акция по обмену книгами, а на центральной площади поселка юные увельчане получат первые в своей жизни документы — паспорта граждан Российской Федерации. Завершится День России гала-концертом лауреатов районного фестиваля «Дни культуры сельских поселений» и музыкально-развлекательной программой для молодежи.

В Чесме День России начнут отмечать 11 июня. В этот же день Чесма отпразднует свое 175-летие со дня основания. Гостей праздника будут ждать спортивные мероприятия, конные скачки, конкурс художественной самодеятельности «Свободный микрофон» и многое другое. Будет работать «Чесменский Арбат», на котором мастера смогу показать свои изделия. Также пройдет презентация национальных кухонь под названием «Чесма многонациональная». Для маленьких гостей праздника будет организована детская площадка, на которой будет проходить «Шоу гигантских мыльных пузырей». В 12.00 состоится торжественное открытие праздника «С юбилеем, Чесма»! Праздничные мероприятия продолжатся вечером. В 21.00 на центральной площади пройдет шоу-программа «Праздничная феерия», а по ее завершению всех собравшихся ждет праздничный салют.

12 июня жителей Аргаяшского района ждет разнообразная праздничная программа. Для аргаяшцев будут работать 40 различных площадок. Кроме того, во всех культурно-досуговых учреждениях Агаповского района пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России, — концерты, игровые программы для детей и взрослых. В парке Славы у фонтана села Агаповка с самого утра будет звучать музыка в исполнении духового оркестра «Ретро». Официальную часть праздника украсит концерт «Люблю тебя, Россия», в который включены выступления самодеятельных, вокальных и танцевальных коллективов, солистов домов культуры Агаповского района, а также для детей пройдут конкурные игровые программы с участием клоунов.

В эти выходные во всех муниципальных образованиях Челябинской области пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Южноуральцев приглашают на концерты, творческие встречи, флешмобы, ярмарки, народные гуляния и спортивные соревнования.

Ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил южноуральцев с Днем России.

Этот день знаменует новейшую историю российской государственности. Для каждого из нас это праздник свободы, гражданского мира и согласия на основе закона и справедливости. Этот праздник наполнен гордостью за славную историю нашей страны, за великие достижения наших земляков, которые многого добились и сегодня ставят перед собой большие стратегические задачи. Уверен, Южный Урал и каждый житель Челябинской области внесут свой достойный вклад в процветание нашей Родины. — сообщил Борис Дубровский.

Жителям региона губернатор пожелал доброго здоровья, мира, счастья, благополучия и успешного воплощения в жизнь всех начинаний.