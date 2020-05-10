Трогательный арт ко Дню Победы украсил дом в центре Челябинска

Работу выполнили профессионалы из ассоциации художников «Граффити Россия».

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Ассоциация художников «Граффити Россия» основательно подготовилась к 9 мая, Дню Победы, и сразу в нескольких городах украсила объекты живописными тематическими артами. А один из них, трогательный момент встречи солдата и девушки, профессионалы нарисовали по эскизу школьницы. Подробнее рассказал руководитель ассоциации Дмитрий Кольцо.

Яркий и трогательный арт появился на доме № 64д по проспекту Ленина в Челябинске. Девушка со слезами на глаза обнимает своего героя, вернувшегося с войны, а вокруг них изображены нежные цветы.

«Совместно с собственником здания в преддверии великого праздника Дня Победы для поднятия духа патриотизма современного поколения и, самое главное, для выражения благодарности подвигу дедов и прадедов создали арт объект. Сюжет картины — радость встречи солдата победителя»,— написал на своей странице в социальных сетях Дмитрий Кольцо.

Также он отметил, что арт был создан по эскизу 16-летний школьницы Софьи Князевой, а работу выполнили художники Даниил Смирнов и Денис Дэнжер.

Не менее яркий и патриотичный арт в начале мая был изображён в Южноуральске. Забор, расположенный у дома № 11 по улице Спортивная, украсили не только изображения солдатов, вечного огня, георгиевской ленты и танков, но и надпись «Помним! Гордимся!».