Трое челябинцев предстали перед судом за отказ от госпитализации из-за коронавируса

Два иска уже были удовлетворены.

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Сразу три иска о принудительной госпитализации находятся на рассмотрении Ленинского районного суда в пятницу, 24 апреля. Все они связаны с коронавирусной инфекцией.



Первые два иска касаются семейной пары, которая вернулась из Москвы. Рассмотрение этих случаев прошло утром и оба иска были удовлетворены. По решению суда они отправятся в больницу. Ещё один случай касается мужчины, который вернулся в Челябинскую области из Ямала, где работал вахтовиком.

«Заседание по вернувшемуся из Ямала мужчине назначено на 16:00. С утра у нас было ещё два случая на рассмотрении, иски удовлетворены. Там были супруги, мужчина и женщина, вернувшиеся из Москвы. Их принудительно госпитализируют в ГКБ № 9»,— рассказали сайту «Первый областной» в Ленинском районном суде.

Напомним, по данным оперативного штаба в пятницу, 24 апреля, в Челябинской области зафиксировано 245 случаев заболевания коронавирусом. 72 из них произошли за прошедшие сутки. 45 человек от общего числа заболевших вылечились от Covid-19.