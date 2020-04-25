Количество больных коронавирусом в Челябинской области возросло до 310

За сутки официально зарегистрировано 65 новых случаев.

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На сегодняшний день, 25 апреля, в Челябинской области прибавилось 65 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 28 из них — по Златоусту. Итого в регионе стало 310 больных COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«47 из подтверждённых пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Житель Башкортостана переведён в больницу по месту прописки, в соседний регион. На госпитализации остаётся 260 человек. Заболевшие граждане находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на горячую линию»,— сообщили в ведомстве.

По всем интересующим вопросам можно позвонить на горячую линию Минздрава по телефону 8 (351) 240-15-16. Также вся актуальная информация опубликована на сайте коронавирус74.рф

Напомним, режим обязательной самоизоляции продлён в Челябинской области до 30 апреля 2020 года. Гражданам разрешено сменить место самоизоляции на дачах и садовых участках, проследовав к ним на личном автотранспорте или такси.