Отказать в медпомощи из-за отсутствия тестов на коронавирус не имеют права

Появилась информация, что некоторым гражданам с хроническими заболеваниями не предоставляют лечение.

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По последней статистике очень сильная заражаемость коронавирусной инфекцией наблюдается у людей с хроническими заболеваниями. Среди них же и самая высокая смертность.

Поэтому появилась информация о случаях, когда людям с такими заболеваниями начали отказывать в плановой госпитализации из-за того, что у них нет результатов исследований на COVID-19.

В связи с этим в ТФОМС Челябинской области рассказали, что такой отказ неправомерен.

«При этом нормативными документами Министерства здравоохранения РФ, регламентирующими работу медицинских организаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Приказ от 19.03.2020 № 198н, Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции»), для плановой госпитализации пациента не установлено требование о предоставлении результатов исследований на коронавирус», — объяснили в ТФОМС Челябинской области.

То есть все медорганизации, действующие в сфере обязательного медицинского страхования, обязаны оказывать помощь в соответствии с установленными порядками, клиническими рекомендациями и стандартами. И для получения помощи пациенты не обязаны иметь при себе справки об отсутствии коронавирусной инфекции. Это закреплено в статье 37 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».