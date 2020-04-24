Оборудование для производства масок поступило в Челябинскую область

Закупила и доставила его из Китая Русская медная компания.

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В Челябинскую область привезли оборудование, которое позволит создавать медицинские маски. Техника была произведена в Китае, откуда сегодня, 24 апреля, ее привезли на Южный Урал. Разгрузили линию по производству масок на базе Областного аптечного склада в Челябинске.

«В Челябинск из Китая прибыла линия по производству масок. Благодаря этому оборудованию будет организовано производство одноразовых трехслойных медицинских масок. Линия, после обращения губернатора Челябинской области Алексея Текслера, была приобретена председателем совета директоров АО РМК Игорем Алексеевичем Алтушкиным», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ директор обособленного подразделения АО «Русская медная компания» в Челябинске.

Глава региона Алексей Текслер поблагодарил РМК за помощь.

«Выражаю признательность РМК и Игорю Алексеевичу Алтушкину. Сейчас важно запустить производство как можно быстрее, выйти на необходимые объемы по производству», — подчеркнул губернатор.

Линия сможет производить до пяти миллионов масок в месяц. Уже на следующей неделе из Екатеринбурга прибудут специалисты, которые соберут ее. К концу недели она должна заработать на полную мощность.