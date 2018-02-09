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Челябинский метеорит совершил путешествие по России

Список мест, куда попадал космический гость за время пребывания на Земле, составили в историческом музее.
сегодня в 11:50
  |  Общество

Карту путешествий Челябинского метеорита подготовили накануне пятилетия со дня его падения. За это время он «исколесил» почти всю Россию.

Первый делом обломок метеорита доставили на зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи. Более того, победителям Олимпийских игр 15 февраля 2014 года вручали медали, инкрустированные кусочками космического камня.

Крупный фрагмент метеорита был представлен на общероссийском фестивале природы «Первозданная Россия», который проходил с 23 января по 22 февраля 2015 года в центральном доме художника в Москве. На время проведения фестиваля камень помещали в защитную капсулу. Посетители смогли не только воочию увидеть кусок небесной материи, но и узнать в подробностях от сотрудников челябинского Исторического музея историю возникновения метеорита и связанные с этим научные гипотезы. — пояснили сайту «Первый областной» в региональном минкульте.

Метеорит даже становился экспонатом передвижного выставочно-лекционного комплекса рядом с выставкой «Роскосмоса». В течение года фрагмент метеорита могли лицезреть все желающие.

В 2016 году восьмикилограммовый метеорит демонстрировали на международной туристической выставке «Expotravel-2016» в Екатеринбурге, а также на форуме молодежи Уральского федерального округа «Утро-2016» в Нефтеюганске, в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и в министерстве иностранных дел Российской Федерации.

У космического гостя уже есть планы на новые путешествия. Так, в этом году крупный фрагмент метеорита опять поедет на международную туристическую выставку «Интурмаркет-2018» в Москве.

Напомним, 15 февраля, в день падения метеорита, все желающие смогут прикоснуться к космическому гостю с 9 часов 20 минут до 10 часов. В это время в музее будет приподнят стеклянный купол витрины над его самым крупным осколком.

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