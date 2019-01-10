/ Борис Дубровский отправил в путешествие мечты девочку из Бакала

17-летняя воспитанница детского дома мечтала путешествовать по золотому кольцу.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский исполнил мечту 17-летней воспитанницы детского дома в Бакале. Даша Фахрутдинова давно хотела отправиться в путешествие по золотому кольцу России, и теперь ее желание сбудется.

Тебе надо обязательно изучить историю городов золотого кольца. Тогда впечатления от путешествия будут ярче и интереснее. Время подготовиться у тебя будет — в поездку ты отправишься летом. — обратился к Даше Борис Дубровский.

Девочка активно участвует в жизни и развитии волонтерского движения в Саткинском районе, проходит обучение в техникуме на профессию повара. Глава региона предложил Даше попробовать пройти отбор в волонтерский конкурс саммитов ШОС и БРИКС.

Даша поблагодарила Бориса Дубровского за путешествие, о котором мечтала и отметила, что обязательно попробует свои силы в отборе.

Моя мечта сбылась — я поеду в путешествие по золотому кольцу России. Для меня это очень неожиданно и приятно. Борис Александрович пожелал мне удачи в отборе в волонтерский корпус саммитов ШОС и БРИКС. Постараюсь оправдать оказанное доверие. — рассказала Даша Фахрутдинова.