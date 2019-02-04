/ Историей Танкограда делятся с юными челябинцами знатоки

Так воспитывается уважение к истории малой родины.

Историю Танкограда, города воинской славы, расскажут молодым южноуральцам. Присоединиться к проекту, который организован общественниками, может каждый. Так молодежь узнает, почему Челябинск назывался городом танков, какие подвиги совершали южноуральцы на фронте и в тылу.

Юному поколению дается возможность прикоснуться в буквальном смысле слова к истории своей страны: в проекте задействован обширный ряд исторических экспонатов — от армейской формы до военной техники. До завершения проекта еще достаточно много времени, и поэтому учебные заведения Челябинской области могут к нему присоединиться. — рассказали сайту «Первый областной» в региональном правительстве.

Образовательный проект называется «Вместе с Танкоградом».