К 75-летию Победы украсят здания и транспорт Челябинска

В городе появятся тематические подсветка и оформление.

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В рамках подготовки города к празднованию 75-летия Победы, в Челябинске украсят общественный транспорт. Специальное оформление разместят на всех его видах: троллейбусах, автобусах и трамваях.

«В рамках праздничного оформления города к 75-летию Победы запланировано брендирование общественного транспорта. Тематическое оформление появится на 30 трамваях, 15 троллейбусах и 33 автобусах. Всего 78 единиц», — сообщил заместитель главы города по городской среде Александр Егоров.

Кроме того, замглавы рассказал, что в администрации сформировали предварительный список зданий, на которых появится праздничная подсветка. Украсить светом планируют более 10 строений.