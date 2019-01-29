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Обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.
/ Три южноуральских семьи уже обменяли бесплатный земельный участок на деньги

Три южноуральских семьи уже обменяли бесплатный земельный участок на деньги

Такая возможность появилась в октябре 2018 года.
сегодня в 11:29
  |  Общество

На Южном Урале уже три многодетных семьи воспользовались возможностью получить денежную выплату вместо положенного бесплатного земельного участка. Это стало возможно, благодаря инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Так, размер социальной выплаты, которую могут выбрать вместо земельного участка многодетные семьи, составляет 251 498 рублей.

Отмечу, что право на предоставление социальной выплаты имеют многодетные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, а также детей старше 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. 178 граждан уже подали заявления на предоставление данной выплаты. Управлениями социальной защиты населения Челябинской области продолжается прием документов. — прокомментировала министр социальных отношений Татьяна Никитина.

Получить единоразовую выплату могут семьи, которые попадают под все обязательные условия:

  • семья состоит в очереди на предоставление земельных участков

  • нуждается в жилых помещениях в соответствии с Жилищным кодексом РФ

  • проживает на территории Челябинской области более 5 лет

Выплату предоставляют семье для улучшения жилищных условий. После того, как все необходимые документы будут поданы и заявление одобрят, у семьи будет полгода для того, чтобы найти подходящее жилье.

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