Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.54 -0.32 74.3 -0.38
Челябинск
сейчас
 
-3 °C
завтра
 
-8 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Качество жизни многодетных семей ежегодно улучшают на Южном Урале

Качество жизни многодетных семей ежегодно улучшают на Южном Урале

Обратить внимание на эту категорию россиян попросил президент.
сегодня в 15:35
  |  Общество
Многодетные и неполные семьи назвал самой уязвимой категорией в России президент Владимир Путин. Глава государства напомнил, что главная задача - вывести людей из тяжелой ситуации, когда они вынуждены экономить на одежде, лекарствах и еде. Сделать это можно, увеличив социальные выплаты и предусмотрев другие формы поддержки семей.

Дополнительные меры соцподдержки для многодетных семей установлены в Челябинской области. С начала 2018 года ими воспользовалась примерно 21 тысяча семей. Регион старается индексировать выплаты или увеличивать срок их действия.

На региональном уровне мы стараемся поддержать многодетные семьи. В частности, одна из дополнительных мер такой помощи многодетной малообеспеченной семьи - региональный материнский капитал. В 2019 году его размер был проиндексирован, сегодня он составляет более 61 тысячи рублей. В 2018 году такую поддержку получили свыше 600 семей. На эти цели из областного бюджета Челябинской области было направлено 32,5 миллиона рублей. - отметил губернатор Борис Дубровский.
На каждого третьего и последующего ребенка предусмотрена выплата, чтобы обеспечить поддержку от 1,5 до 3 лет. Ими можно воспользоваться, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума (9 689 рублей).

В Челябинской области также выплачивают пособие детям-инвалидам - это 1500 рублей к учебному году. Кроме того, выплата предусмотрена для детей, воспитывающихся в неполных многодетных семьях.
Общество
Многодетным семьям частично погасят ипотеку
20.02.2019
Многодетным семьям частично погасят ипотеку
Общество
Семь тысяч южноуральских семей получают новое пособие на первенца
19.02.2019
Семь тысяч южноуральских семей получают новое пособие на первенца
Общество
Материальную помощь окажет ЧМК семьям погибших
13.02.2019
Материальную помощь окажет ЧМК семьям погибших
Общество
Три южноуральских семьи уже обменяли бесплатный земельный участок на деньги
29.01.2019
Три южноуральских семьи уже обменяли бесплатный земельный участок на деньги
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Комментарии

Пётр
17:02, 22.02.2019
Ага ,помощь прямо дышать нечем-на работу хрен берут несмотря на то что ртов полно и даже на то что в семье ребёнок инвалид ,наплевать им на нас и нам подобным,своих они по блату пристраивают! В школах практикуют всякого рода поборы.если тыы не идёшь им на встречу то начинаются гонения на детей,мелкие такие из под тишка. Дети инвалиды вообще отдельная песня-ни лекарств,ни путёвок в санаторий ни средств реабилитации не добьёшься,такой геморрой,многие меня думаю поймут и поддержат кто столкнулся с такой "ПОМОЩЬЮ" государства! В принципе и помощи то не нужно то было бы была бы работа с достойной зарплатой!

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
«Металлург» обыграл «Ак Барс» и сохрани третье место на Востоке КХЛ
сегодня в 21:37
«Металлург» обыграл «Ак Барс» и сохрани третье место на Востоке КХЛ
Хоккей
«Трактор» проиграл СКА в последнем матче регулярного чемпионата. Фоторепортаж
сегодня в 21:21
«Трактор» проиграл СКА в последнем матче регулярного чемпионата. Фоторепортаж
Хоккей
«Трактор» заканчивает регулярный чемпионат игрой против СКА
сегодня в 18:40
«Трактор» заканчивает регулярный чемпионат игрой против СКА
Общество
Борис Дубровский возложил цветы в память о погибших воинах
сегодня в 18:35
Борис Дубровский возложил цветы в память о погибших воинах
Спорт
В Сосновском районе стартовала спартакиада «Уральская метелица»
сегодня в 18:21
В Сосновском районе стартовала спартакиада «Уральская метелица»
Происшествия
Прихожанка упала в купель в храме Челябинска
сегодня в 18:07
Прихожанка упала в купель в храме Челябинска
Спорт
482 спортивных объекта построили на Южном Урале за 5 лет
сегодня в 17:52
482 спортивных объекта построили на Южном Урале за 5 лет
Происшествия
Из детского сада в Челябинске забрали полсотни детей с признаками болезни
сегодня в 17:52
Из детского сада в Челябинске забрали полсотни детей с признаками болезни
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6