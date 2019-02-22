Качество жизни многодетных семей ежегодно улучшают на Южном Урале

Обратить внимание на эту категорию россиян попросил президент.

Многодетные и неполные семьи назвал самой уязвимой категорией в России президент Владимир Путин. Глава государства напомнил, что главная задача - вывести людей из тяжелой ситуации, когда они вынуждены экономить на одежде, лекарствах и еде. Сделать это можно, увеличив социальные выплаты и предусмотрев другие формы поддержки семей.



Дополнительные меры соцподдержки для многодетных семей установлены в Челябинской области. С начала 2018 года ими воспользовалась примерно 21 тысяча семей. Регион старается индексировать выплаты или увеличивать срок их действия.



На региональном уровне мы стараемся поддержать многодетные семьи. В частности, одна из дополнительных мер такой помощи многодетной малообеспеченной семьи - региональный материнский капитал. В 2019 году его размер был проиндексирован, сегодня он составляет более 61 тысячи рублей. В 2018 году такую поддержку получили свыше 600 семей. На эти цели из областного бюджета Челябинской области было направлено 32,5 миллиона рублей. - отметил губернатор Борис Дубровский.

На каждого третьего и последующего ребенка предусмотрена выплата, чтобы обеспечить поддержку от 1,5 до 3 лет. Ими можно воспользоваться, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума (9 689 рублей).



В Челябинской области также выплачивают пособие детям-инвалидам - это 1500 рублей к учебному году. Кроме того, выплата предусмотрена для детей, воспитывающихся в неполных многодетных семьях.

