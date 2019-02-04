/ Три южноуральских «ракетных» города посетит Дмитрий Рогозин

Деловая поездка главы Роскосмоса продлится два дня.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин будет в Челябинской области еще и 5 февраля. Кроме поездки в Миасс было запланировано также посещение Златоуста, где производят третью ступень морской баллистической ракеты «Синева», и Катав-Ивановска. Завод в этом городе является филиалом Космического центра имени Хруничева.

Рабочая поездка на предприятия ракетно-космической промышленности для проведения ряда совещаний под руководством генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» о ходе исполнения ГОЗ-2019. — сообщается в документации на сайте Госзакупок.

Напомним, что Дмитрий Рогозин вместе с губернатором посетил государственный ракетный центр имени Макеева в Миассе.