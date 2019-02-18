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/ СМИ сообщают о предполагаемых отставках в Роскосмосе из-за недовольств на УКВЗ

СМИ сообщают о предполагаемых отставках в Роскосмосе из-за недовольств на УКВЗ

Госкорпорация примет меры, чтобы вывести завод из кризиса.
сегодня в 11:42
  |  Общество

Роскосмос намерен разобраться с зарплатной ситуацией на УКВЗ и недовольством работников. Поскольку завод является филиалом Центра имени Хруничева, входящим в Госкорпорацию «Роскосмос», гендиректор Дмитрий Рогозин объявил в понедельник совещание. Собственный источник ТАСС сообщает, что не исключены отставки.

Представители Госкорпорации должны были обеспечивать работу на УКВЗ, поскольку завод — градообразующее предприятие Усть-Катава. Иначе рабочие места не будут сохранены, и в городе наступит кризис.

Совещание может привести к отставкам в госкорпорации в связи с недовольством гендиректора результатами исполнения поручений по выделению УКВЗ в самостоятельное юридическое лицо из Центра Хруничева, находящегося под санацией со стороны Роскосмоса. Без преобразования кризисного предприятия в самостоятельное АО меры по его оздоровлению не могут рассматриваться как эффективные. — рассказал собеседник ТАСС.

Напомним, что губернатор Борис Дубровский пообещал сделать все возможное со стороны области, чтобы УКВЗ получил заказы. Например, известно, что сразу трем городам нужно обновление трамвайного парка, и заказывать транспорт будут как раз на Усть-Катавском заводе.

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