/ Борис Дубровский поручил администрации бастующего завода поговорить с коллективом

«Считаю, что руководство вагоностроительного завода должно услышать людей».

Рабочие Усть-Катавского вагоностроительного завода утром 14 февраля не вышли на работу. Они отправились на митинг, требуя поднять зарплаты на производстве. Узнав об этом, губернатор Борис Дубровский, который сегодня находится в Сочи на Инвестиционном форуме, связался с руководством завода.

Считаю, что руководство вагоностроительного завода должно услышать людей, выстроить диалог с профсоюзом и трудовым коллективом, выработать решение. Мы также обсудили перспективы увеличения загрузки предприятия, они есть, и этими шансами необходимо максимально эффективно воспользоваться. — заявил Борис Дубровский.

Губернатор Челябинской области будет следить за ситуацией в Усть-Катаве и за тем, чтобы рабочие вагоностроительного завода были удовлетворены оплатой своего труда.

Борис Дубровский предложил брать заказы напрямую от Златоуста, Челябинска и Магнитогорска — трех городов, где парк электрического транспорта нуждается в обновлении. На базе заводов может быть создан центр по обслуживанию трамваев.