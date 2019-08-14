На Урале домашняя собака напала на детей

Овчарка покусала двух ребят за лицо.

На Урале в городе Нижняя Салда овчарка покусала 12-летнюю девочку и трехлетнего мальчика. По факту полученных травм местная прокуратура начала проверку.

Накануне, 10 августа, девочка во время прогулки по улице Ломоносова решила подкормить собаку, немного позже за ней увязалось второе животное — овчарка. А возле гаражного кооператива «Победа» на ребенка набросилась увязавшаяся овчарка последняя и покусала ей лицо.

В тот же день на улице Ломоносова это же животное набросилось и на трехлетнего мальчика.

На место прибыла полиция, которой удалось поймать агрессивного пса. Также получилось найти хозяина. Мужчина, который проживает в частном доме, пояснил, что животное убежало за пределы территории, а там контролировать пса он не смог.

Дети доставлены в местную больницу, там им оказали необходимую помощь. У девочки диагностировали один укус, а мальчика множественные укусы лица.

Теперь прокуратура проверит контракт с местной организацией на отлов безнадзорных животных. Также запрошены документы у больницы на установление тяжести полученных травм. Будет рассмотрен вопрос о взыскании суммы морального ущерба у хозяина агрессивного животного.