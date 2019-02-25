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/ Проект по переходу на экологические виды топлива уже реализуется в Челябинской области

Проект по переходу на экологические виды топлива уже реализуется в Челябинской области

Задачу поставил президент РФ Владимир Путин.
сегодня в 13:01
  |  Общество

Необходимость перехода предприятий ЖКХ, энергетики и транспорта на экологические решения подчеркнул президент Российской Федерации Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному собранию.

Необходимо переводить на более чистые экологические решения предприятия ЖКХ, энергетики, транспорта. В том числе призываю бизнес активнее участвовать в проектах по развитию рынка газомоторного топлива, инвестировать в создание сети заправок и топливных систем, использующих, в частности, сжиженный природный газ. У нас его достаточно, так, как ни в одной стране мира. Да, это, вообще, на самом деле непростой и финансово емкий проект, но нужно это делать, он принесет результаты, принесет результаты и по бизнесу, и людям. — отметил президент в Послании.

В Челябинской области уже прорабатывается проект перехода автобусного парка на технику, работающую на сжиженном природном газе. Переход реализуется по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в рамках проекта модернизации общественного транспорта.

Переход на экологически чистые виды топлива позволит существенно улучшить экологическую ситуацию в крупнейших городах Челябинской области. Новые автобусы позволят снизить выбросы в атмосферный воздух более чем в 5 раз.

30% выбросов приходится на транспорт, поэтому мы должны планомерно переводить автобусы и автомобили на экологически чистый вид топлива. Мы сейчас активно прорабатываем это вопрос с инвесторами. В частности, с компанией «НОВАТЭК», в Магнитогорске уже строится завод по сжижению газа мини-СПГ, должна появиться необходима инфраструктура. Есть задача вывести на улицы Челябинска обновленный транспорт уже к концу 2019 года. — подчеркнул глава региона Борис Дубровский.

Большая проблема перехода регионов на автобусы, в которых в качестве топлива используется сжиженный природный газ, в том, что для них необходима заправочная инфраструктура. Как отмечает минэкономразвития области Сергей Смольников, после того, как на федеральном уровне утвердят программу развития рынка газомоторного топлива, субъектам будут выделять субсидии на софинансирование мероприятий по развитию газозаправочной инфраструктуры.

В Челябинской области уже работает передвижная заправочная станция на СПГ. К тому же, по договоренности с ООО «НОВАТЕК-АЗК», к 2020 году в Челябинске появится заправочная станция с проходимостью 800 автобусов в сутки.

Южный Урал может стать «пилотным» регионом в этом вопросе. На данный момент идет выбор компании-производителя, которая будет поставлять в регион автобусы на СПГ. Также сейчас минэкономразвития и администрация Челябинской области ведет разработку техзадания по созданию «умных остановок» и «умной составляющей» общественного транспорта.

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Комментарии

Тамарка
15:48, 25.02.2019
Похоже нашей области повезло, в этом году она стала пилотным проектом по вводу квот и рекультивации свалки, теперь экологичный транспорт.

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