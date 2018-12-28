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/ Девять новых автобусов получат школы Челябинской области

Девять новых автобусов получат школы Челябинской области

Каждый из них оснащен системой навигации ГЛОНАСС и готов к работе с суровыми уральскими зимами.
сегодня в 13:55
  |  Общество
Девять новых школьных автобусов были закуплены для Челябинской области. Они полностью современные, подготовлены к работе суровыми уральскими зимами, а также оснащены системой навигации ГЛОНАСС. Средства на транспорт направили из федерального бюджета.

Так, спецшкола закрытого типа в Челябинске получила два автобуса: на 23 и 12 мест, Санаторная школа в Межевом получила автобус на 17 мест, а школа № 9 в Аше, Тюбукская школа № 3 Каслинского района и Сосновский район получили по автобусу, рассчитанному на 23 места. Школы № 108 и № 116 в Челябинске получили автобусы на 35 мест.

На сегодняшний день более 16 тысяч учеников нашего региона добираются до места учебы на школьных автобусах. Для каждого мы стараемся обеспечить возможность безопасного и комфортного передвижения от дома до учебного заведения. — отметила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Отметим, из областного бюджета на приобретение 61 школьного автобуса по решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского было выделено 100 миллионов рублей. До конца года в регионе появится еще восемь автобусов.

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