Южноуральские предприятия перепрофилировались, чтобы помочь врачам в борьбе с коронавирусом

Компании увеличили выпуск медизделий и запчастей к ним.

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В Челябинской области в ответ на запрос медицинских учреждений многие предприятия в короткие сроки освоили выпуск необходимых медизделий или запчастей к ним. Также компании увеличили объемы выпускаемой продукции. Это связано с борьбой с коронавирусной инфекцией.

Так, челябинская компания по производству латунных шаровых кранов и Златоустовский часовой завод наладили выпуск клапанов для аппаратов ИВЛ. Они производят их по 250 и 50 штук в сутки соответственно. Продукцию получают и другие регионы. Миасский завод медицинского оборудования создает по сто клапанов для медицинских аппаратов, технику для очистки воздуха и консоли. Еще одна миасская компания выпускает 14 моделей бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха и поверхностей.

Предприятие из Еманжелинского района дает региону одноразовую медицинскую одежду, по 45 тысяч масок в сутки, а также белье и два вида защитных костюмов. Лаборатория из Миасса разрабатывает и изготавливает высокотехнологичные СИЗ для производств и лабораторий, а также противочумные и изолирующие защитные костюмы. Компания увеличила производительность до ста комплектов в сутки.

Оказывают помощь и индивидуеальные предприниматели. Например, ИП из Магнитогорска производит одежду спецназначения, в том числе — защитные комбинезоны. Их выпускается до 500 штук в сутки. А челябинская фабрика с помощью льготного займа регионального ФРП запустила производство эластичных шнуров для медицинских масок, которые припаиваются ультразвуком.

Напомним, согласно постановлению правительства РФ, отечественные производители могут ускоренно получить регистрационные удостоверения на произведенные средств индивидуальной защиты, чтобы оперативно обеспечивать ими медучреждения.