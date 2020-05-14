Челябинская область поставила рекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки

Инфекция подтвердилась у 105 южноуральцев, а выздоровели от неё 78 человек.

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Свежие данные по заболеваемости коронавирусом опубликовали в министерстве здравоохранения Челябинской области. За прошедшие сутки в регионе подтвердилось 105 новых случаев заражения.



Всего количество заболевших за весь период пандемии на четверг, 14 мая, составляет 1438 человек. В то же время был побит рекорд по числу выздоровевших от инфекции. За сутки из больниц было выписано 78 человек, а общее число теперь составляет 438.

«На утро 14 мая в регионе подтверждены 1438 случаев заболевания Covid-19, + 105 новых подтверждений ко вчерашнему дню. Больных Covid-19 — 976 человек. Впервые за сутки выписано сразу 78 человек. Всего выздоровели и выписаны из больниц 438 человек», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Отметим, что пополнилось и число погибших от Covid-19. Ковидная пневмония стала причиной гибели 61-летней пациентки.

Напомним, что все желающие могут в любое время суток обратиться по телефону горячей линии регионального минздрава: 8 (351) 240-15-16. Также открыта горячая линия по вопросам граждан: 8-800-201-41-88 и предпринимателей: 8-800-350-24-74. За психологической помощью обращайтесь по номеру: 8-351-269-77-77.