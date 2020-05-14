Коронавирус выявлен у гастарбайтеров, работающих в Усть-Катаве

Заражённые проживали в гостинице на границе Башкирии и Челябинской области.

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На границе Башкирии и Челябинской области выявлены больные коронавирусом. Речь идёт о гастарбайтерах, которые проживали в гостинице на трассе М-5, сообщает издание «На земле Салавата».



Там же проживает большая группа граждан Узбекистана, которые работают в тепличном хозяйстве Усть-Катава. Во вторник, 12 мая, трое из них были госпитализированы в месягутовскую ЦРБ с подозрением на Covid-19. Как сообщил главврач больницы Валерий Трофимов, у них подтвердился диагноз.

«Больным проведена компьютерная томография грудной клетки, по результатам исследования у всех троих выявлены рентген-признаки Covid-19, у двоих из них диагноз подтвердился лабораторно. Пациенты размещены в боксах, им назначено лечение, состояние их сегодня улучшилось»,— сообщает издание «На земле Салавата» со ссылкой на Валерия Трофимова.

Остальные 68 работников тепличного хозяйства, которые живут в гостинице, изолированы прямо в ней. У всех взяты анализы. В то же время южноуральские СМИ сообщают о вспышке Covid-19 в агрокомплексе «Горный» в Усть-Катаве. По их данным, заразиться могли до 25 человек.

Отметим, что за прошедшие сутки в Челябинской области было зафиксировано рекордное число заразившихся коронавирусом — 105 человек. За тот же период 78 южноуральцев вылечились от заболевания, 1 человек скончался.