/ Три семьи с тройнями получили к Новому году квартиры от областного правительства

Новоселье празднуют в Копейске, Троицке и Магнитогорске.

Три многодетных семьи будут встречать Новый год в новых квартирах. Это стало возможным, благодаря решению губернатора Бориса Дубровского. Он выделил 7,9 миллиона рублей на покупку жилья в Копейске, Троицке и Магнитогорске. Размер квартиры рассчитывали так: 18 квадратных метров на одного человека. При этом жилье получили семьи, у которых родились тройни.



В очереди на улучшение жилищных условий осталась одна семья из Магнитогорска, воспитывающая пятерых детей. Им будет предоставлена квартира в следующем году после окончания процедуры передачи жилплощади из федеральной в региональную собственность. — сказал министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Алексей Бобраков.

Напомним, что многодетным семьям на Южном Урале предоставляют множество льгот. Например, родителям могут частично компенсировать расходы на детей в детских садах, а детям из больших семей выделяют путёвки в лагеря. Детям до 6 лет предлагают бесплатные лекарства и билеты на культурные и спортивные мероприятия.

Ежемесячно деньги на оплату коммунальных услуг, детское питание и подготовку к учебному году получают семьи, чей доход ниже прожиточного минимума.

Многодетные семьи, у которых есть легковые автомобили, пользуются льготой по транспортному налогу, а те семьи, в которых дети очно учатся в вузе, претендуют на бесплатные земельные участки.



С 1 января 2018 года за третьего и последующего ребенка от 0 до 3 лет семьи будут получать пособие.