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/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 6-летним тройняшкам заговорить

Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 6-летним тройняшкам заговорить

На процедуры необходимо собрать 86 тысяч рублей.
вчера в 20:02
  |  Общество

Шестилетние тройняшки Надя, Настя и Максим — творческие и активные натуры. Вместе они любят рисовать, танцевать и играть в догонялки. Из-за особенностей заболевания детям трудно запоминать слова, цвета и формы. Врачи диагностировали у малышей задержку психоречевого развития.

Максим сказал слово «мама», к сожалению, только в пять с половиной лет первый раз. Вот сейчас потихоньку сдвиги есть, но специалисты говорят, что нам необходимо еще лечение. То есть физиопроцедуры, массаж. Без дополнительных средств у нас, к сожалению, нет шансов. — рассказала мама тройняшек Екатерина Иванова.

Детям необходим курс реабилитации, стоимость которого — 86 тысяч рублей. Таких денег у мамы малышей нет. Медиахолдинг ОТВ и фонд Родная вместе с фондом Настоящий волшебник объявляют сбор средств.

Помочь могут читатели сайта «Первый областной». Достаточно отправить СМС-сообщение на номер 7522 со словом «Родная» и сумму через пробел. Её спишут с вашего мобильного счёта. Платежи принимаются с номеров операторов — Мегафон, МТС, Билайн, Теле2 и Йота. Если мобильный оператор потребует подтвердить платёж, пожалуйста, сделайте это. Только тогда деньги поступят на благотворительный счёт.

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